Medien: Bayern nimmt Livakovic-Gespräche auf

Die Suche nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (36) schreitet voran. Informationen von ‚Sky‘ zufolge hat der FC Bayern Kontakt zum Management von Dominik Livakovic (27) aufgenommen. Es handle sich um erste Sondierungsgespräche, konkrete Verhandlungen gibt es bislang nicht.

Denn eigentlich wollen die Münchner eine möglichst kostengünstige Alternative aus dem Hut zaubern, schließlich peilt Neuer zur nächsten Saison sein Comeback an. Für Livakovic, vertraglich bis 2024 an Dinamo Zagreb gebunden, könnten laut ‚Sky‘ fünf bis sieben Millionen Euro fällig werden.

Der kroatische WM-Torwart schraubt dieser Tage kräftig an seinem Marktwert, avancierte bereits in zwei Elfmeterschießen zum Matchwinner. Am heutigen Dienstag (20 Uhr) steht das Halbfinale gegen Argentinien auf dem Programm – auch die Bayern dürften dann genau hinschauen.

Zwei Alternativen

Neben Livakovic haben die Münchner mindestens zwei weitere Optionen in der Hinterhand. Der bis Sommer an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel (26) wäre allerdings ebenfalls nur gegen eine nennenswerte Ablöse zurückzuholen. Zudem kursieren Gerüchte um Keylor Navas (35), der bei Paris St. Germain auf der Bank sitzt.