Erstes Angebot: BVB macht Ernst bei Guirassy

Um Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart bemühen sich zahlreiche Vereine. Der Torjäger der Schwaben hat mit seiner Torquote in der abgelaufenen Saison mächtig auf sich aufmerksam gemacht. Am Ende hatte der Guineer dank 28 Toren in 28 Einsätzen großen Anteil am Erfolg des VfB. Jetzt könnte sein Weg aber zur Bundesliga-Konkurrenz führen.

Denn Borussia Dortmund wird zeitnah ein erstes Angebot unterbreiten, berichtet ‚Bild‘. Mit einem Jahresgehalt von acht Millionen Euro soll dem umworbenen Mittelstürmer ein Wechsel zum Champions League-Finalisten schmackhaft gemacht werden. Zudem winkt Guirassy ein Vierjahresvertrag. Als größte Konkurrenten gelten derweil wohl Atlético Madrid und der AC Mailand.

Ablöseverhandlungen könnten sich die Schwarz-Gelben immerhin sparen. Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel über 18 Millionen Euro. Beim VfB gehört der Angreifer zu den Topverdienern, soll bis zu 3,5 Millionen Euro per annum kassieren. In Dortmund würde er mehr als das Doppelte bekommen. Dazu kommt ein saftiges Handgeld.