Rosenior mit neuem Klub einig

Liam Rosenior steht vor einer Rückkehr in die Ligue 1. Nach FT-Informationen hat der 41-jährige Engländer dem Paris FC seine Zusage gegeben, derzeit werden die letzten Details geklärt. Rosenior war der absolute Wunschkandidat von Paris-Sportdirektor Marco Neppe.

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Im April musste Rosenior seinen Platz beim FC Chelsea räumen. Erst zu Jahresbeginn war er von Racing Straßburg nach London gewechselt, jetzt kommt es zur Rückkehr nach Frankreich. Mit der Rosenior-Verpflichtung wird beim Paris FC die Entlassung des aktuellen Trainers Antoine Kombouaré einhergehen. Dieser hatte erst im Februar übernommen.