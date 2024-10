Hoffenheim: Kramaric-Verlängerung in Arbeit

Die Zeit von Andrej Kramaric als Lebensversicherung der TSG Hoffenheim könnte noch eine Weile andauern. Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen den Kraichgauern und dem kroatischen Nationalspieler sind angelaufen, berichtet ‚Bild‘. Andreas Schicker hatte dem Bericht zufolge bereits auf der Reise zum FC Porto (0:2) bei Kramaric vorgefühlt, nun soll ein Meeting mit seinem Berater anberaumt worden sein.

In Kürze werde es einen Austausch bezüglich einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags geben, so das Boulevardblatt. Insbesondere die Laufzeit steht dabei im Mittelpunkt. In Hoffenheim ist die Zuversicht groß, den 33-jährigen Leistungsträger vom Verbleib überzeugen zu können. Kramaric ist die sportliche Perspektive sehr wichtig, weiter gegen den Abstieg will der Torgarant nicht spielen.