Schalker Transfer-Coup? Verwirrung um Onuachu-Deal

Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive ist der FC Schalke 04 offenbar beim FC Southampton fündig geworden. Sacha Tavolieri berichtet, dass sich die Knappen berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer von Paul Onuachu machen dürfen.

Dem ‚RMC‘-Journalisten zufolge wird sich der 2,01 Meter große Stürmer dem Bundesliga-Absteiger auf Leihbais anschließen. Zudem haben sich die Königsblauen eine Kaufoption sichern können. Zu deren Höhe macht Tavolieri keine Angaben.

In den kommenden Stunden würden die letzten Details geklärt. Der 29-Jährige wurde in den vergangenen Wochen auch mit Borussia Mönchengladbach, dem VfB Stuttgart, Union Berlin und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Allem Anschein nach setzen sich die Schalker also gegen namhafte Konkurrenz durch.

Update (14:19 Uhr): Sacha Tavolieri hat den Tweet mittlerweile gelöscht. Ein weiteres Statement zu der Thematik gibt es zur Stunde noch nicht.

Update (14:23 Uhr): Auf Nachfrage von FT erklärt Tavolieri, dass er zeitnah eine Erklärung zur Onuachu-Thematik veröffentlichen wird.

Update (14:37 Uhr): In einem erneuten Tweet rudert Tavolieri zurück. Schalke stehe nicht so nah vor einem Transfer wie zunächst berichtet, da die zweite Liga Onuachu nur wenig reize. Stattdessen seien Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart in Gesprächen mit dem Stürmer. Vom Interesse der beiden Bundesligisten war schon zuvor berichtet worden.