Kittel-Verkauf: Boldt macht Druck

Der Hamburger SV will Sonny Kittel so schnell wie möglich von der Gehaltsliste haben. „Wir wollen in dieser Woche definitiv eine Entscheidung haben“, wird HSV-Sportvorstand Jonas Boldt von der ‚Bild‘ zitiert. Der Verkauf des offensiven Mittelfeldspielers an MLS-Klub DC United soll neuen finanziellen Spielraum schaffen.

Etwas mehr als eine Million Euro werden die Hanseaten für Kittel kassieren – Geld, das der einstige Bundesliga-Dino gut gebrauchen kann. Neben Mittelfeldspieler Lászlo Bénes(24/Borussia Mönchengladbach) und Stürmer Ransford-Yeboah Königsdörffer (20/Dynamo Dresden) soll noch ein Flügelspieler kommen. Kandidaten sind Jean-Luc Dompé (26/Zulte Waregem) und Emir Sahiti (23/Hajduk Split).