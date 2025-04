Bericht: Chelsea lockt Gittens mit saftiger Gehaltserhöhung

In der Hinrunde war er noch einer der wenigen Lichtblicke bei Borussia Dortmund, in der Rückrunde ist Jamie Gittens unter Trainer Niko Kovac immer öfter außen vor. Eine Entwicklung, die den 20-Jährigen dazu getrieben hat, bei den Verantwortlichen seinen Wechselwunsch zu hinterlegen. Der FC Chelsea befindet sich im Rennen um den Flügelspieler in der Pole Position. In London würde Gittens deutlich mehr verdienen als an der Strobelallee.

Dem Portal ‚ChelseaNews‘ zufolge liegt Gittens bereits ein Angebot der Blues vor. Demnach winkt dem Engländer in London verglichen mit dem BVB das doppelte Gehalt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt das Angebot bei acht Millionen pro Jahr.

Wie Gittens zu der Offerte steht, ist derweil noch nicht bekannt. Ohnehin würde für den Rechtsfuß eine saftige Ablösesumme fällig werden. Die Dortmunder sollen sich bis zu 80 Millionen Euro erhoffen. Eine ordentliche Summe, die für den zahlungskräftigen Hauptstadtklub in der Regel aber nur ein geringes Problem darstellt.