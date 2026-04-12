Bei Nicht-Aufstieg: Was wird aus Karius?

Loris Karius schließt einen Verbleib bei Schalke 04 nicht aus, sollte der Aufstieg misslingen. In der ‚Bild‘ sagt der Torhüter: „Grundsätzlich will ich noch einmal Bundesliga spielen, das ist mein Anspruch. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich nicht in der höchsten Liga eines Landes gespielt habe. Ich bin gerade so fokussiert, will unbedingt den Aufstieg schaffen. Sollte das nicht klappen: Ich habe hier noch einen Vertrag bis 2027 und habe nie gesagt: ‚Ich muss dann weg.‘“ Derzeit ist S04 Tabellenführer.

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Karius betont: „Ganz sicher ist nie etwas im Fußball. Grundsätzlich fühle ich mich auf Schalke aber wohl und es macht mir Spaß. Andere Gedanken habe ich aktuell noch nicht.“ Vertraglich gebunden ist der 32-Jährige noch bis 2027. Ob es eine einsatzabhängige Verlängerungsklausel gibt, will Karius nicht beantworten, sagt nur: „Der Verein und ich werden einfach miteinander sprechen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Denn die Torhüterposition ist etwas Besonderes. Der Klub braucht da langfristige Planungssicherheit, meine Familie und ich auch.“