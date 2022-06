Werder: Das Hoffen auf Weiser

Beim SV Werder Bremen wartet man sehnsüchtig auf das Ja-Wort von Mitchell Weiser, den man im Anschluss an die Leihe gerne fest von Bayer Leverkusen verpflichten würde. „Wir haben unser Interesse bei Mitchell und bei Leverkusen hinterlegt. Es liegt derzeit nicht in unserer Hand“, sagt Sportchef Frank Baumann gegenüber der ‚Bild‘ zum Stand der Dinge.

In den sportlichen Planungen von Bayer Leverkusen spielt Weiser keine Rolle mehr, allerdings müsste er bei einem Werder-Wechsel in puncto Gehalt deutliche Abstriche in Kauf nehmen. Für einen Verbleib in Bremen würde er „natürlich auch auf Geld verzichten“, ließ Weiser vor einigen Wochen wissen. Die Bezahlung spiele „nicht so eine große Rolle“. Dennoch prüft der 28-jährige Rechtsverteidiger momentan auch andere Optionen.