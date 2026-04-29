HSV: Der Plan mit Poulsen

Der Hamburger SV plant im Saisonendspurt wieder mit Kapitän Yussuf Poulsen. Wie Trainer Merlin Polzin am Rande des Trainings den versammelten Journalisten erklärte, wird der Mittelstürmer jedoch nur sehr dosiert und als Einwechselspieler zum Einsatz kommen können: „Wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr auf 100 Prozent bekommen. Dafür war die Verletzung noch nicht lange genug her. Er hat jetzt alles dafür gegeben, der Mannschaft helfen zu können. Das wird vielleicht nicht reichen, dreimal 90 Minuten zu spielen. Aber wenn du einen Yussi Poulsen als Joker bringen kannst – egal, bei welchem Spielstand – dann hilft das jeder Mannschaft in der Bundesliga. Das ist der klare Plan, den wir mit ihm haben.“

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Der Däne hat seit Anfang März aufgrund einer Oberschenkelverletzung kein Spiel mehr absolviert, kehrte jedoch am gestrigen Montag nach seiner Reha ins Individualtraining auf den Platz zurück. Wie es perspektivisch mit dem 31-Jährigen bei den Rothosen weitergeht, ist noch nicht klar. Poulsen steht noch bis zum Ende der kommenden Saison unter Vertrag, verpasste aber aufgrund verschiedener Verletzungen einen Großteil der laufenden Spielzeit. Der Ex-Leipziger kam insgesamt nur in zwölf Ligaspielen zum Einsatz, elfmal davon lediglich als Einwechselspieler.