Wichtiger Posten neu besetzt: BVB verpflichtet Broich

Thomas Broich setzt seine Karriere bei Borussia Dortmund fort. Der Bundesligist verkündet, dass der 43-Jährige zur neuen Saison den Posten des Sportlichen Leiters der Nachwuchsabteilung übernehmen wird. Das Amt war beim BVB zuletzt nicht besetzt.

Broich kommt von Hertha BSC nach Dortmund und unterschreibt einen bis 2027 datierten Vertrag. Bei den Berlinern war er seit Anfang 2022 als Leiter Methodik tätig. Beim BVB wird er nun dafür zuständig sein, die Prozesse im Nachwuchsbereich zu optimieren.

„Thomas bringt eine riesige Leidenschaft für die Förderung junger Talente mit und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz als Profi in der Bundesliga und im Ausland. Während seiner Stationen in Frankfurt und Berlin hat er sich wertvolle Einblicke in die Ausbildung von Nachwuchsspielern verschafft. Darüber hinaus ist er als TV-Experte bekannt, hat sein Fachwissen auch in diesem Bereich unter Beweis gestellt und bringt so eine weitere Facette des Fußballs mit ein“, sagt Geschäftsführer Sport Lars Ricken.

Broich selbst betont: „Meine Gespräche mit Lars Ricken waren geprägt von einer großen Übereinstimmung, was seine Zukunftsvisionen und meine Ideen betrifft. Das Nachwuchsleistungszentrum des BVB hat genauso wie ich den Anspruch, die eigene Ausbildungskonzeption sowie die Spielidee permanent weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit allen Beteiligten diesen Weg zu gestalten.“

Broich war als Aktiver unter anderem für Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln und den 1. FC Nürnberg am Ball. Den Großteil seiner Spielerkarriere verbrachte er in Australien bei Brisbane Roar. Einen Namen machte sich der 43-Jährige in Deutschland auch als TV-Experte.