Hannibal sagt Freiburg ab

Der SC Freiburg muss einen Namen von der Liste potenzieller Winter-Neuzugänge streichen. Fabrizio Romano zufolge hat Hannibal Mejbri dem interessierten Bundesligisten einen Korb gegeben. Auch Olympique Lyon habe sich eine Absage eingefangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Rennen um eine Hannibal-Ausleihe sollen sich nun noch der FC Everton und der FC Sevilla befinden. Das 20-jährige Offensivtalent ist bis 2025 an Manchester United gebunden, kommt bei den Red Devils aber kaum zu Spielpraxis. In der vergangenen Saison war der tunesische Nationalspieler an Zweitligist Birmingham City verliehen.