BVB: Zeichen bei Delaney auf Abschied

In einem Jahr läuft Thomas Delaneys Vertrag bei Borussia Dortmund aus. Verlängern oder verkaufen, um einen ablösefreien Wechsel 2022 zu vermeiden, lautet daher die Devise beim BVB. Und die Tendenz geht offenbar in Richtung Trennung.

Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ bevorzugt Delaney einen Vereinswechsel ins Ausland, die Premier League sei das favorisierte Ziel des 29-jährigen Mittelfeldspielers. In England sollen der FC Southampton, Norwich City und Crystal Palace Interesse bekunden, in Italien angeblich die AS Rom.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc kündigt eine baldige Entscheidung an: „Der Vertrag läuft noch ein Jahr, wir werden mit ihm sprechen.“ Am morgigen Montag nimmt der dänische EM-Teilnehmer wieder den Trainingsbetrieb auf.