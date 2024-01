Sanches-Leihe vor Abbruch – zwei Klubs interessiert

Für Renato Sanches bringen sich offenbar schon potenzielle neue Vereine in Stellung. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, haben Olympiakos Piräus und Besiktas Interesse an einem Leihgeschäft angemeldet. Die Griechen erwägen derzeit, ein Angebot für den 26-jährigen Portugiesen abzugeben, so die französische Tageszeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Sanches noch von Paris St. Germain an die AS Rom verliehen. Die Leihe steht dem Vernehmen nach aber vor dem Abbruch. Unter Trainer José Mourinho kommt der Mittelfeldspieler kaum zum Zuge. Lediglich 228 Spielminuten stehen für Sanches wettbewerbsübergreifend auf dem Konto.