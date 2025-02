Bayern-Talent Aséko Nkili vor Zweitliga-Leihe

Der FC Bayern verschafft Noël Aséko Nkili in der Rückrunde mehr Spielzeit auf hohem Niveau. Wie ‚Bild‘ berichtet, schließt sich das Talent des Rekordmeisters per Leihe Hannover 96 in Liga zwei an.

Im bisherigen Saisonverlauf kam der 19-jährige Mittelfeldspieler in der Regionalliga und der UEFA Youth League zum Einsatz. Außerdem schaffte er es mehrmals in den Spieltagskader bei den Profis. Ein Einsatz blieb ihm bislang verwehrt.