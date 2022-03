Bericht: Bayern baut auf Musiala & Wanner – kein Platz für Wirtz?

Gerüchte um Florian Wirtz und einen Transfer zu einem europäischen Topklub keimen immer mal wieder auf. Auch der FC Bayern wurde schon mit dem Jungnationalspieler von Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Nach Informationen der ‚Münchner Abendzeitung‘ soll der Rekordmeister nun aber vorerst Abstand von einer möglichen Verpflichtung genommen haben.

In den Planungen an der Säbener Straße, so heißt es, stehen die eigenen Talente im Fokus. So sollen Jamal Musiala (19) und Paul Wanner (16) zentrale Bausteine „des künftigen Bayern-Mittelfelds“ sein. Dem Bericht zufolge wäre dann kein Platz mehr für Wirtz.

Zudem wäre ein potenzieller Transfer des 18-Jährigen exorbitant teuer. Schon jetzt steht die europäische Fußballelite angeblich Schlange bei Wirtz – viele davon sind den Bayern aus unterschiedlichen Gründen wirtschaftlich überlegen. In den aktuellen Sparplan des FCB würde ein solch finanzieller Kraftakt eher nicht passen.

Treffen mit Vater Wirtz

Nichtsdestotrotz gab es dem Vernehmen nach in der Vergangenheit häufiger Treffen zwischen den Entscheidern des Bundesligaprimus‘ und Vater Hans-Joachim Wirtz, der sich um die Belange seines Sohnes kümmert. Eine grundsätzliche Wertschätzung der Bayern für Leverkusens aufstrebenden Stern am Fußballhimmel darf Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn deshalb schon unterstellt werden.

Im Sommer wird Wirtz höchstwahrscheinlich noch nicht wechseln. Das lässt sich aus verschiedenen Aussagen der Verantwortlichen aus den vergangenen Monaten ableiten. Wirtz steht noch bis 2026 bei Bayer unter Vertrag und entwickelt sich hervorragend in Leverkusen. Bis Wirtz auf den Markt kommt, wird im schnelllebigen Fußballgeschäft noch einiges passieren. Auch die Bayern könnten dann wieder mit von der Partie sein.