Augsburg: Geduldsprobe bei Baum

Ob Manuel Baum auch in der nächsten Saison beim FC Augsburg an der Seitenlinie steht, klärt sich wohl erst im Sommer. Im Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt Sportdirektor Weber, dass man klar festgelegt habe, nach der Saison zu sprechen. Daran gebe es „nichts zu rütteln“. Weber betont weiter, dass man sehr zufrieden mit der Entwicklung unter Baum sei: „Manu macht einen sehr guten Job, da gehört auch ein Team dazu.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Baum wurde ursprünglich als Leiter Entwicklung und Innovation geholt, bevor er im Herbst das Traineramt von Sandor Wagner übernahm. Aktuell stehen die Fuggerstädter auf Platz neun und haben noch Chancen, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Wenn es nach der Mannschaft und den Fans geht, steht Baum jedenfalls auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie.