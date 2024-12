Heidenheim: Traoré bei Spanien-Duo auf der Liste

Heidenheims Rechtsverteidiger Omar Traoré hat das Interesse mehrerer Klubs aus Spanien und Italien auf sich gezogen. Laut ‚Bild‘ beobachten der RCD Mallorca und der FC Valencia den 26-Jährigen. Auch Europa League-Teilnehmer Lazio Rom hat den gebürtigen Osnabrücker auf der Liste. Traoré besitzt bei Heidenheim noch einen Vertrag bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte er nicht verlängern, würde sich für den 1. FC Heidenheim in den kommenden beiden Transferphasen letztmals die Gelegenheit für eine Ablösesumme ergeben. Traoré steht seit Sommer 2023 an der Brenz unter Vertrag. Damals gelang dem Sprinter der Sprung von der dritten Liga in die Bundesliga ohne jegliche Anlaufschwierigkeiten. Seit seiner Ankunft beim FCH ist Traoré unter Cheftrainer Frank Schmidt (50) auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt.