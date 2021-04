Choi verlängert beim KSC

Der Karlsruher SC hat eine wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wurde der Vertrag von Kyoung-rok Choi bis 2023 ausgedehnt. Der 26-jährige Flügelstürmer ist ein wichtiger Faktor in der Offensive der Badener, in der aktuellen Saison kommt der Südkoreaner auf fünf Treffer sowie zwei Assists.

„Kyoung hat sich zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, wir wissen ganz genau, was wir an ihm haben. Trotz mehrerer Rückschläge durch Verletzungen hat er seine Qualitäten gerade in dieser Saison deutlich unter Beweis gestellt. Deshalb freut es uns jetzt umso mehr, auch in den kommenden beiden Jahren auf ihn bauen zu können“, sagt Sportchef Oliver Kreuzer. Choi war 2018 ablösefrei vom Ligakonkurrent FC St. Pauli zum KSC gewechselt.