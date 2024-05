Überraschung: Boateng unterschreibt bei neuem Klub

Den Abstieg von US Salernitana in die Serie B konnte Jérôme Boateng nicht verhindern. Seine Karriere findet damit aber noch kein Ende. Der 35-Jährige schließt sich für zwei Jahre bis 2026 dem Linzer ASK in Österreich an.

Für Salernitana kam Boateng seit seinem Wechsel im Februar nur zu sieben Einsätzen. Davor war er ein halbes Jahr vereinslos. LASK-CEO Dr. Siegmund Gruber freut sich dennoch sehr darauf, mit Boatengs Verpflichtung einen Coup gelandet zu haben: „Es ist ein absoluter Wahnsinn und unfassbar, dass wir mit Jérôme Boateng einen international derart begehrten Ausnahmespieler und Vorzeigeathleten zum LASK holen konnten.“

Der Innenverteidiger selbst freut sich ebenfalls auf seine neue Herausforderung: „Ich blicke der Zeit beim LAS mit großer Vorfreude entgegen. Die Verantwortlichen haben sich enorm um mich bemüht und mir in den gemeinsamen Gesprächen von Beginn an vermittelt, mich auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt dabei haben zu wollen.“ Zudem betont Boateng, dass ihm „zahlreiche Angebote“ vorlagen und er sich „bewusst für den LASK“ entschied.