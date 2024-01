Neun Assists: Offensivstarker Rechtsverteidiger für Schalke?

Der FC Schalke kann mit der Hinrunde nicht zufrieden sein. Mit dem 14. Tabellenplatz bleiben die Knappen als Bundesliga-Absteiger weiter hinter den Erwartungen zurück. Eine Problemzone im Kader von S04 ist die rechte defensive Außenbahn, die mit Cedric Brunner (29) und Henning Matriciani (23) vor allem qualitativ nicht ausreichend besetzt ist. Denn Trainer Karel Geraerts wünscht sich für sein System einen offensivstärkeren Akteur. Den könnte er im Laufe des Winter-Transfermarkts bekommen.

Die Schalker haben nämlich Rechtsverteidiger Matus Kmet vom slowakischen Erstligisten AS Trencin ins Visier genommen. Der Berater des 23-Jährigen, Richard Cech, erklärt im Gespräch mit dem slowakischen Nachrichtensender ‚Televizne noviny‘: „Wir haben sein Profil mehreren Vereinen geschickt. Einer dieser Klubs war Schalke. Später bestätigte uns das Management von Trencin Kontakt zu Königsblau.“

Und weiter: „Als wir später mit dem Zweitligisten Kontakt aufnahmen, bestätigten sie uns, dass sie Matus ganz oben auf ihrer Liste haben. Ich betone jedoch, dass sie ihn nur beobachten. Wir stehen auch mit anderen Teams in Kontakt.“ Eine konkrete Offerte liege dem slowakischen U-Nationalspieler, der noch bis 2026 an seinen Arbeitgeber gebunden ist, noch nicht vor. Auch Feyenoord Rotterdam hat dem Berater zufolge die Fühler nach dem offensivstarken Abwehrspieler (neun Vorlagen in 19 Einsätzen) ausgestreckt.