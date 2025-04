Nübel spricht über Bayern-Rückkehr

Nach dem Unentschieden des VfB Stuttgart bei Union Berlin (4:4) hat sich Alexander Nübel über eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern München geäußert. Im ‚ZDF‘ sagte der Schussmann: „Ich bin froh, dass ich hier bin, dass ich meine Spielpraxis sammeln darf. Ich habe coole Spiele vor der Brust, hatte in der Vergangenheit viele schöne Spiele mit dem VfB Stuttgart und freue mich jetzt auf den Rest der Saison und das große Finale. Ich bin super entspannt.“ Der 28-Jährige ist noch bis Sommer 2026 vom deutschen Rekordmeister an die Schwaben verliehen und besitzt bei den Münchnern einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Bayerns neuen Keeper Jonas Urbig (21), der in Zukunft ein Konkurrent von Nübel sein könnte, fand der Torwart nur positive Worte: „Jonas hat bisher unter der Drucksituation sehr gut gespielt. Dass er nächste Saison noch mehr Spiele bekommt, wenn Manu welche abgibt, ist dann so.“ In der laufenden Spielzeit kommt Nübel wettbewerbsübergreifend bislang auf 41 Pflichtspiele, in denen er 66 Gegentore kassierte und achtmal zu Null spielte.