Diatta verlässt Monaco
Krépin Diatta bekommt bei der AS Monaco keinen neuen Vertrag. Der Ligue 1-Klub verkündet den Abschied des senegalesischen WM-Fahrers.
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𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐊𝐫𝐞́𝐩𝐢𝐧 ! ❤️🤍— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026
Arrivé sur le Rocher en janvier 2021, Krépin Diatta quitte l'AS Monaco au terme de son contrat, après plus de 140 matchs sous le maillot Rouge & Blanc.
Le Club remercie Krépin pour son engagement durant ces cinq saisons et lui souhaite le… pic.twitter.com/BDRjtu2kgY
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