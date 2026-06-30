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Offiziell

Diatta verlässt Monaco

Krépin Diatta bekommt bei der AS Monaco keinen neuen Vertrag. Der Ligue 1-Klub verkündet den Abschied des senegalesischen WM-Fahrers.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Monaco
Krépin Diatta

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Krépin Diatta Krépin Diatta
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