Wind vor der Unterschrift

Jonas Wind geht ab der kommenden Saison in Portugal auf Torejagd. Fabrizio Romano berichtet, dass sich der dänische Stürmer trotz zahlreicher anderer Optionen für einen Wechsel zum SC Braga entschieden hat. Dort unterschreibt Wind demzufolge ein Arbeitspapier bis 2029.

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Den Medizincheck absolviert der 27-Jährige laut Romano in den nächsten Tagen. Eine Ablöse muss Braga nicht aufbringen, da Winds Vertrag beim VfL Wolfsburg am Mittwoch die Gültigkeit verliert.