HSV holt Verteidiger-Talent an Bord

Der Hamburger SV legt am Deadline Day noch einmal in der Defensive nach. Wie die Rothosen vermelden, wechselt mit Innenverteidiger Aboubaka Soumahoro vom französischen Zweitligaklub Paris FC an die Elbe. Soumahoro soll in der Defensive nach den Abgängen von Lucas Perrin (26/Cercle Brügge) und Moritz Heyer (29/Fortuna Düsseldorf) für mehr Breite sorgen. Über die genaue Vertragslänge macht der HSV keinerlei Angaben. Für Paris bestritt der Rechtsfuß in dieser Saison 14 Pflichtspiele.

„Aboubaka ist eine Sofortverstärkung für unseren Kader“, sagt Sportvorstand Stefan Kuntz, „er kann durch seine Flexibilität mehrere Positionen in der Defensive bekleiden und ist in der fußballerischen Entwicklung schon sehr weit für sein Alter.“ Bei Soumahoro ist die Vorfreude groß: „Ich freue mich sehr über den Wechsel und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des HSV entgegenbringen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und auf dem Platz aktiv helfen, die Ziele des Klubs zu erreichen.“