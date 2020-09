Bericht: Stürmer Larsson Thema in Gladbach

Borussia Mönchengladbach ist offenbar auf Angreifer Jordan Larsson aufmerksam geworden. Das niederländische Magazin ‚Voetbal International‘ zählt die Fohlen neben dem FC Valencia, Lazio und der AS Rom zum Interessentenkreis für den 23-jährigen Sohn von Stürmer-Legende Henrik Larsson.

Jordan Larsson macht derzeit in Russland von sich reden. In sechs Spielen der neuen Premier Liga-Saison gelangen dem in Holland geborenen schwedischen Nationalspieler drei Tore und zwei Assists für seinen Klub Spartak Moskau. In der vergangenen Spielzeit sammelte Larsson 14 Scorerpunkte in 30 Partien.

Sein Vertrag beim Klub von Trainer Domenico Tedesco ist noch bis 2023 datiert. 2019 war Larsson für vier Millionen Euro Ablöse vom schwedischen Klub IFK Norrköping in die russische Hauptstadt gewechselt. Nun könnte schon der nächste Karriereschritt anstehen – in eine Topliga?

