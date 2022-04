Barça hat Lacazette auf dem Radar

Beim FC Barcelona ist mit Blick auf ablösefreie Verpflichtungen Alexandre Lacazette in den Fokus gerückt. Das berichtet die katalanische ‚Sport‘. Der Umstand, dass sich der FC Arsenal mit dem 30-jährigen Franzosen noch nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen konnte, hat Barça demzufolge auf den Plan gerufen. Die Gunners wollen Lacazette derzeit nur einen Kurzzeitvertrag anbieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Ex-Klub Olympique Lyon hat die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt und arbeitet an einer Rückholaktion. In der laufenden Spielzeit bestritt der Rechtsfuß 29 Pflichtspiele und steuerte sechs Treffer sowie acht Torvorlagen bei. Seit dem Abschied von Pierre-Emerick Aubameyang (32) trägt Lacazette die Kapitänsbinde. In Barcelona könnten beide wieder gemeinsam auf dem Platz stehen.