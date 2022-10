BVB-Jubel in letzter Sekunde | Die Noten zum Topspiel

Die Partie begann temporeich und intensiv. Nach nur 90 Sekunden holte sich Marcel Sabitzer bereits die erste Gelbe Karte des Spiel ab, 14 Minuten später hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin bereits drei Verwarnungen ausgesprochen. Chancen waren in der von Kampf dominierten Anfangsphase Mangelware. Eine halbe Stunde verging, ehe Raphaël Guerreiro per Distanzschuss zum ersten guten Abschluss der Partie kam.

Der FC Bayern war es aber, der nur wenig später in Führung ging. Nach Vorlage von Jamal Musiala war es Leon Goretzka, der die erste richtige Torchance der Gäste veredeln konnte (33.). Borussia Dortmund tauchte kurz danach in Person von Donyell Malen frei vor Manuel Neuer auf, der Niederländer scheiterte jedoch am Nationaltorwart (36.). Glücklich für den BVB in dieser Phase: Der bereits verwarnte Jude Bellingham traf Alphonso Davies durchaus gelbwürdig am Kopf, Aytekin ließ die Ampelkarte jedoch stecken. So ging es mit 0:1 in die Halbzeitpause.

Diese nutzte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, um gleich dreimal zu wechseln – ein Entscheidung, die sich auszahlen sollte. Die Münchner traten nach dem Seitenwechsel deutlich dominanter auf und erhöhten in der 53. durch einen Distanzschuss von Leroy Sané auf 2:0 aus Gästesicht.

Matchwinner Modeste

Die Dortmunder brauchten etwas, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, wechselten in Folge aber offensiv und fanden wieder besser in die Partie. Nach Vorlage des eingewechselten Anthony Modeste erzielte Youssoufa Moukoko den Anschlusstreffer für die Hausherren (75.). Wenig später hätte der BVB sogar ausgleichen können, Modeste traf nach einer Maßflanke von Karim Adeyemi aber den Ball nicht richtig und vertändelte so eine Hundertprozentige (83.).

Das sollte jedoch nicht der Schlusspunkt der Partie sein. Dortmund ließ nicht locker und schnürte die Gäste hinten ein. In buchstäblich letzter Sekunde war es dann ausgerechnet Modeste, der dem BVB per Kopf doch noch das 2:2-Unentschieden besorgte (90. +4). Der Ex-Kölner avancierte so von einer tragischen Gestalt zum Matchwinner, denn Aytekin pfiff gar nicht mehr an.

Torfolge

0:1 Goretzka (33.): Davies schickt Mané über links, der per Hacke auf den hinterlaufenden Musiala ablegt. Der legt sich den Ball zurecht und spielt überlegt zurück an die Strafraumkante, wo Goretzka freistehend lauert und per Distanzschuss flach ins lange Eck abschließt. Meyer macht sich lang, kann aber nichts mehr tun.

0:2 Sané (53.): Kimmich findet im Spielaufbau den zentral stehenden Musiala, der aufdreht und Sané anspielen will. Leicht abgefälscht kommt der Ball auch beim Nationalspieler an, der nicht lange fackelt und aus rund 20 Metern ins Tor trifft. Das zweite Distanzschusstor dieses Abends und dieses Mal sah Meyer unglücklich aus.

1:2 Moukoko (75.): Schlotterbeck treibt den Ball nach vorne und spielt Moukoko an. Der 17-Jährige schickt den eingewechselten Modeste steil, der sich im Sechzehner etwas glücklich gegen Upamecano durchsetzt und auf den mitgeeilten Moukoko zurückgibt. Das BVB-Juwel lässt Neuer mit einem satten Abschluss keine Chance.

2:2 Modeste (90. +4): Der Ausgleich in buchstäblich letzter Sekunde. Dortmund drückt, Meyer ist mit vorne und Bayern bekommt den Ball nicht hinten raus. Die Kugel gelangt zu Schlotterbeck, der mit viel Übersicht Modeste am langen Pfosten sieht, mustergültig bedient und zuschauen kann, wie der Ex-Kölner aus kurzer Distanz mit dem Kopf vollendet.

Besondere Ereignisse

Gelb-Rote Karte für Coman (90.): Die Nachspielzeit muss der FC Bayern zu zehnt über die Bühne bringen. Nach einem taktischen Foul an Adeyemi sieht Coman Gelb-Rot.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt

46‘ Wolf (4) für Hummels

54‘ Adeyemi (2) für Özcan

70‘ Modeste (2) für Malen

89‘ Hazard für Moukoko

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt

46‘ Kimmich (2,5) für Sabitzer

46‘ Stanisic (4,5) für Davies

46‘ Coman (4,5) für Gnabry

62‘ Mazraoui (3,5) für de Ligt

82‘ Choupo-Moting für Mané