Abwehrtalent Bessile: Bundesliga-Konkurrenz für den BVB

Borussia Dortmund steht mit seinem Interesse an Loïc Bessile nicht alleine da. Wie FT erfuhr, sind aus der Bundesliga auch RB Leipzig und Hertha BSC am Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft von Girondins Bordeaux interessiert. Darüber hinaus haben sich zwei Klubs aus der Ligue 1 bereits in Position gebracht.

Bessile war im Sommer von seinem Ausbildungsklub FC Toulouse nach Bordeaux gewechselt. Andernorts will der 21-Jährige nun den Sprung zum Profi schaffen. Ein Engagement im Ausland ist für den Linksfuß nach FT-Informationen allemal denkbar.

Mit dem BVB hatte Bessile vor Wochen bereits ein mehrtägiges Probetraining vereinbart, welches wegen des Coronakrise jedoch ausfallen musste. Darüber hatte zuerst die ‚L'Équipe‘ berichtet. Der Vertrag des ehemaligen französischen Juniorennationalspielers in Bordeaux läuft aus, entsprechend ist er im Sommer ablösefrei zu haben.