Werder: Deman-Zukunft offen

Olivier Deman steht vor einer ungewissen Zukunft bei Werder Bremen. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hängt die Perspektive des aktuell an Royal Antwerpen ausgeliehenen Linksverteidigers bei Werder mit der Personalie Derrick Köhn zusammen, der noch bis Saisonende von Galatasaray ausgeliehen ist. Die Bremer besitzen für den 26-Jährigen eine Kaufoption von knapp über fünf Millionen Euro, doch noch ist nicht klar, ob diese gezogen wird.

Deman war im Sommer 2023 für vier Millionen Euro von Cercle Brügge an die Weser gewechselt und absolvierte in seiner Premierensaison 29 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete. In der Hinrunde der aktuellen Spielzeit kam der Belgier wettbewerbsübergreifend lediglich auf 79 Spielminuten, woraufhin er im Januar nach Antwerpen verliehen wurde. Beim belgischen Erstligisten gehört der 24-Jährige zum Stammpersonal. Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass Deman über den Sommer hinaus in Belgien bleibt.