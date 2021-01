BVB: Nächste Anfrage für Dahoud

Mahmoud Dahoud weckt offenbar nicht nur in Frankreich, sondern auch in Italien Interesse. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten von einer losen Anfrage von Serie A-Klub US Sassuolo. Auch Olympique Marseille und die AS Monaco sollen die Personalie Dahoud auf dem Schirm haben.

Die Spur ins Fürstentum ist laut ‚Ruhr Nachrichten‘ die konkreteste, werde in Dortmund aber ebenfalls „höchstens als lauwarm eingestuft“. Dahoud steht noch bis 2022 bei Schwarz-Gelb unter Vertrag, kam allerdings seit Anfang Dezember nicht mehr zum Einsatz.