Afellay verkündet Karriereende

Ibrahim Afellay zieht einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere. „Ich höre auf“, verkündete der ehemalige niederländische Nationalspieler am Sonntagabend in der TV-Sendung ‚Studio Voetbal‘. Seit Sommer 2020 war er vereinslos.

Er wusste, „dass der Moment früher oder später kommen wird“, bemerkte Afellay, der in der Saison 2012/13 vom FC Barcelona an Schalke 04 ausgeliehen war. Die Karriere des heute 34-Jährigen begann bei der PSV Eindhoven verheißungsvoll, der Sprung in die Weltklasse gelang Afellay allerdings nie.