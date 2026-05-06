Trapp-Transfer dank Klopp?

Red Bulls Global Sports Director Jürgen Klopp hatte seinen Anteil daran, dass Kevin Trapp sich im vergangenen Sommer dem RB-Klub Paris FC anschloss. „Tatsächlich habe ich zunächst überwiegend mit Mario (Gómez, Anm. d. Red.) gesprochen. Es waren sehr klare, zielführende und gute Gespräche. Dann kam, einen Tag bevor ich schließlich unterschrieb, auch Jürgen Klopp hinzu“, erzählt der 35-jährige Torhüter in der ‚Sport Bild‘.

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Trapp weiter: „Es war zu dem Zeitpunkt nicht so, dass schon alles klar war. Jeder, der es schon mal erleben durfte, weiß, was Klopps Worte für eine Kraft haben, wenn er mit dir spricht. Die Hauptgespräche waren aber schon mit dem damaligen Sportdirektor und Trainer.“ Trapp war Mitte August von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt gekommen, für den Aufsteiger und aktuellen Tabellenelften bestritt er seitdem 20 Spiele.