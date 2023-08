Neuer Klub für Avdijaj

Donis Avdijaj ist zurück in der österreichischen Bundesliga. Den 27-Jährigen zieht es zum TSV Hartberg, für den er in der Vergangenheit bereits mehrfach spielte – unter anderem das vergangene halbe Jahr. Der ehemalige Schalker hat einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Über die Ablösemodalitäten haben der FC Zürich und Hartberg Stillschweigen vereinbart.

„Ich freue mich, wieder in vertrauter sportlicher Umgebung zu sein. Den Ausschlag für meine Rückkehr nach Hartberg hat gegeben, dass sich Markus Schopp (Trainer, Anm. d. Red.), aber auch Christian Gratzei (Torwart-Trainer) sehr um meine Rückkehr bemüht haben und ich großes Vertrauen in unseren Trainer habe. Am Ende ging es dann sehr schnell, weil auch der FC Zürich mir bei meinem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen wollte. Ich danke den Verantwortlichen beider Vereine. Wie auch schon in den 18 Monaten zuvor, werde ich wieder alles geben, um den Verein sportlich zu helfen. Und was spricht eigentlich dagegen, im Frühjahr an der Meisterrunde teilzunehmen? Die Mannschaft wird alles dafür tun und die Unterstützung der treuen Fans wird uns dabei helfen. Und wo hier in Hartberg das gegnerische Tor steht, weiß ich auch noch“, so Avdijaj.