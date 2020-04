Angebot für Shaqiri in Planung

Xherdan Shaqiri könnte es in die spanische Liga verschlagen. Der Schweizer ‚Blick‘ berichtet, dass der FC Sevilla ein lukratives und langfristiges Vertragsangebot für den Außenstürmer vorbereitet. Dem FC Liverpool schwebt dem Vernehmen nach eine Ablöse von 30 Millionen Euro vor.

An der Anfield Road besitzt Shaqiri noch einen Vertrag bis 2023, spielt unter Trainer Jürgen Klopp aber keine wichtige Rolle. 174 Premier League-Minuten stehen für den 28-Jährigen in dieser Saison zu Buche. Neben Sevilla sollen auch die AS Rom und ZSKA Moskau Interesse am 80-fachen Schweizer Nationalspieler bekunden.