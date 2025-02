VfB plant Großinvestition auf dem Transfermarkt

Beim VfB Stuttgart geht der Blick kurz nach dem Deadline Day bereits in Richtung des kommenden Transferfensters. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, plant der VfB im Sommer einige Investitionen und möchte vor allem einen neuen defensiven Mittelfeldspieler an Land ziehen. Dieser soll die etablierte Doppelsechs aus Angelo Stiller (23) und Kapitän Atakan Karazor (28) fordern und für einen gesunden Konkurrenzkampf sorgen. Die Schwaben sind laut dem Fachmagazin bereit, tief in die Tasche zu greifen und eine zweistellige Millionensumme für den Herausforderer auf den Tisch zu legen.

Zwar steht mit Yannik Keitel (24) nominell bereits ein weiterer Spieler für die Position im Kader, bei dem ehemaligen Profi des SC Freiburg sehen die VfB-Bosse allerdings in der Entwicklung noch ordentlich Luft nach oben. Unklar ist indes, wie groß das Transferbudget der Schwaben im kommenden Sommer sein wird. 25 Millionen Euro sollen es mindestens sein, sollte sich der Klub erneut für die Champions League qualifizieren, könnte der Betrag noch auf 50 Millionen Euro anwachsen.