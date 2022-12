Rom, Mailand oder England: Die Optionen für Smalling

Chris Smalling befindet sich in einer komfortablen Vertragssituation. Wie die ‚Gazzetta dello Sport berichtet‘, hat der 33-jährige Innenverteidiger die Möglichkeit, seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt einseitig per Option um eine Saison zu verlängern. Die AS Rom würde Smalling dem Bericht zufolge sogar einen neuen Arbeitsvertrag bis 2025 anbieten, jedoch zu leicht gekürzten Bezügen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem soll Inter Mailand die Situation um den ehemaligen englischen Nationalspieler ganz genau beobachten. Smallings Berater stehen laut der italienischen Sportzeitung mit den Nerazzurri in Kontakt. Auch Klubs aus der Premier League sollen bereits angeklopft haben, um eine mögliche Rückkehr nach England zu besprechen.

Lese-Tipp

Kontaktaufnahme: Italiener wollen Doan