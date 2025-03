VfB: Stergiou-Sperre steht

Der VfB Stuttgart muss in den nächsten zwei Meisterschaftsspielen auf Leonidas Stergiou verzichten. Der 23-jährige Verteidiger wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Holstein Kiel (2:2) vom DFB entsprechend sanktioniert.

Stergiou wurde gegen die Störche in der 52. Minute des Feldes verwiesen, nachdem er seinen Gegenspieler als letzter Mann zu Fall gebracht hatte. Insgesamt kam der Schweizer in dieser Saison in acht Bundesliga-Spielen für den VfB zum Einsatz.