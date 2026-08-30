Menü Suche
Kommentar
Premier League

Bailey-Transfer in Arbeit

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri
Leon Bailey im Villa-Trikot @Maxppp

Der FC Sevilla hat anscheinend Gespräche über einen Transfer von Leon Bailey (29) aufgenommen. Sacha Tavolieri berichtet von einem direkten Austausch der Spanier mit Aston Villa. Möglich sei, dass Bailey seinen bis 2027 datieren Vertrag in Birmingham ausdehnt, um anschließend sofort weiterverliehen zu werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

2021 war der Jamaikaner (41 Länderspiele) für 31 Millionen Euro von Bayer Leverkusen auf die Insel gewechselt, hat dort aber mittlerweile keine Zukunft mehr. In den ersten zwei Saisonspielen fand sich der Linksfuß nicht mal im Kader wieder. Neben Sevilla soll auch Saudi-Aufsteiger Al Diriyah dran sein.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
SPL
Sevilla
Villa
Diriyah
Leon Bailey

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
SPL Saudi Pro League
Sevilla Logo FC Sevilla
Villa Logo Aston Villa
Diriyah Logo Diriyah Club
Leon Bailey Leon Bailey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert