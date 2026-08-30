Bailey-Transfer in Arbeit

Der FC Sevilla hat anscheinend Gespräche über einen Transfer von Leon Bailey (29) aufgenommen. Sacha Tavolieri berichtet von einem direkten Austausch der Spanier mit Aston Villa. Möglich sei, dass Bailey seinen bis 2027 datieren Vertrag in Birmingham ausdehnt, um anschließend sofort weiterverliehen zu werden.

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2021 war der Jamaikaner (41 Länderspiele) für 31 Millionen Euro von Bayer Leverkusen auf die Insel gewechselt, hat dort aber mittlerweile keine Zukunft mehr. In den ersten zwei Saisonspielen fand sich der Linksfuß nicht mal im Kader wieder. Neben Sevilla soll auch Saudi-Aufsteiger Al Diriyah dran sein.