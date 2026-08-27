Wrexham holt Ekomié

Jacques Ekomié (23) wurde offiziell als Neuzugang beim AFC Wrexham vorgestellt. Bis zuletzt war auch der Hamburger SV am Linksverteidiger von SCO Angers interessiert. Beim walisischen Klub der Hollywood-Größen Ryan Reynolds und Rob McElhenney erhält Ekomié einen Vertrag bis 2030.

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