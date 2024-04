Neuer Rechtsverteidiger für Kompany

Rechtsverteidiger Shurandy Sambo steht vor dem Sprung nach England. Wie Fabrizio Romano berichtet, schließt sich der 22-Jährige im Sommer dem FC Burnley an. Weil sein aktuelles Arbeitspapier bei der PSV Eindhoven in wenigen Monaten an Gültigkeit verliert, geht der Deal ablösefrei über die Bühne. Auf der Insel unterschreibt der Rechtsfuß einen Vierjahresvertrag.

Ob Sambo dann in der Premier League zum Einsatz kommt, ist allerdings noch fraglich. Die Clarets rangieren aktuell auf dem 19. Tabellenplatz. Sieben Spieltage bleiben dem Team von Vincent Kompany noch, um einen Sechs-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer aufzuholen. Sambo wird derweil behutsam an die Profis herangeführt. In der aktuellen Spielzeit stehen für den niederländischen Youngster neun Erstligapartien zu Buche.