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Kommentar

Italien hat ein Pirlo-Problem

von Julian Jasch
Andrea Pirlo musste Juve im Sommer verlassen @Maxppp

Übernimmt Andrea Pirlo wider Erwarten doch nicht die italienische Nationalmannschaft? Übereinstimmenden italienischen Berichten zufolge gibt es innerhalb des Verbandes zumindest Bedenken in Bezug auf eine Anstellung des 47-jährigen Übungsleiters. Hintergründe seien Verbindungen nach Russland.

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Verbandspräsident Giovanni Malago will nun prüfen, inwieweit Pirlos Zusammenarbeit mit dem russischen Wettanbieter Fonbet einer Anstellung im Wege steht. Der Italiener, aktuell noch angestellt beim United FC, soll nach den medienwirksamen Absagen von Pep Guardiola und Carlo Ancelotti eigentlich die Nachfolge des zurückgetretenen Gennaro Gattuso antreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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