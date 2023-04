Der Kapitän bleibt an Bord: BVB verlängert mit Reus

Die Tinte ist trocken: Marco Reus und Borussia Dortmund setzen ihre gemeinsame Arbeit fort. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgeben, hat der 33-Jährge ein neues Arbeitspapier bis 2024 unterschrieben. Damit setzen der Klub und der Rechtsfuß ihre seit elf Jahren andauernde Erfolgsgeschichte fort.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke würdigt Reus als „verdienten Spieler unseres Klubs“, dem er persönlich „in der Spätphase seiner Karriere den größtmöglichen Erfolg“ wünsche. „Marco hat viel Pech mit Verletzungen gehabt, aber er ist Borusse durch und durch und verfolgt als Kapitän unserer Mannschaft genau dieselben Ziele wie wir alle: Er ist und bleibt maximal ambitioniert, unseren BVB zu ganz großen Zielen zu führen.“

Sportdirektor Sebastian Kehl sagt zum neuen Vertrag: „Ich bin sehr froh darüber, dass Marco mit dieser Unterschrift seine besondere Geschichte beim BVB um ein weiteres Jahr fortschreiben wird. Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt von tagesaktuellen Diskussionen beirren lassen und unsere gemeinsamen Gespräche stets positiv, vertrauensvoll und zielgerichtet geführt. Marco hat als Spieler und Identifikationsfigur einen enormen Stellenwert für diesen Verein – bei unseren Fans auf der ‚Süd‘, in dieser Stadt, aber auch über die Grenzen Dortmunds hinaus bis hin zu BVB-Fans überall auf der Welt.“

Reus selbst fügt hinzu: „Gerade haben wir als Mannschaft genau wie alle unsere Fans ein großes Ziel vor Augen, auf dem alle Konzentration liegt: Wir wollen Deutscher Meister werden, dazu brauchen wir jeden einzelnen Borussen. Aber auch darüber hinaus habe ich weiter große Lust darauf, mein Bestes für den Verein zu geben, bei dem ich schon mehr als mein halbes Leben verbracht habe. Es gibt für mich nach wie vor nichts Schöneres, als vor den besten Fans der Welt und im schönsten Stadion der Welt Tore zu schießen und gemeinsam Siege zu feiern. Deshalb freue ich mich, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe, denn ich habe immer gesagt, dass ich in meiner Karriere am liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen möchte als für den BVB.“

BVB-Legende

Für den BVB stand der gebürtige Dortmunder bislang in 382 Partien auf dem Rasen, in denen er an mehr als 281 Treffern direkt beteiligt war. Hinter Adi Preißler ist Reus zweitbester Torschütze der Borussen-Geschichte.

Mit den Dortmundern gewann Reus zweimal den DFB-Pokal und dreimal den deutschen Superpokal. Der 33-Jährige hatte bereits Ende März angekündigt, seine Laufbahn am liebsten bei seinem aktuellen Arbeitgeber ausklingen lassen zu wollen: „Ich würde meine Karriere gerne hier beenden.“