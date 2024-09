Brighton vor erstem Wintertransfer

Brigthon & Hove Albion steht kurz davor, den Transfer von Diego Gómez einzutüten. Laut ‚The Athletic‘ wird der von Fabian Hürzeler trainierte Klub den 21-jährigen Mittelfeldspieler von Inter Miami zum 1. Januar für umgerechnet rund 13 Millionen Euro an Bord holen. Bereits Ende Juli war von einer Einigung zwischen den Seagulls und dem siebenfachen Nationalspieler Paraguys die Rede. Nach Ablauf der MLS-Saison wird Gómez fortan auch das blau-weiße Trikot tragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Miami war der Teamkollege von Superstar Lionel Messi bisher an 13 Treffern (sechs Treffer, sieben Assists) in 20 Pflichtspielen beteiligt. Mit der Verpflichtung von Gómez steigen die Gesamtausgaben für Transfer unter Hürzeler auf rund 220 Millionen Euro an. In die Premier League-Saison ist Brighton mit zwei Siegen (u.a. gegen Manchester United) und einem Remis gegen den FC Arsenal noch ungeschlagen.