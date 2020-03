Atlético bemüht sich um Lacazette

Atlético Madrid will im Sommer einen weiteren Versuch unternehmen, Alexandre Lacazette zu verpflichten. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass der Franzose weiterhin auf dem Zettel der Rojiblancos steht. Bereits im Winter galt der Stürmer neben Edinson Cavani (33) in Madrid als Wunschkandidat. Doch nicht nur in der zurückliegenden Wechselperiode hat der Angreifer des FC Arsenal Begehrlichkeiten in der spanischen Hauptstadt geweckt.

Bereits im Sommer 2017 hatten die Colchoneros den 28-Jährigen ins Auge gefasst und waren sich mit dem damaligen Lyon-Spieler sogar mündlich einig. Jedoch verhinderte eine Transfersperre einen Wechsel zu Atletíco. Der Angreifer ging stattdessen für 53 Millionen Euro zum FC Arsenal. Dort steht er noch bis 2022 unter Vertrag.