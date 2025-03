Umstrittener Kapitän äußert sich: Mbappé vor Frankreich-Comeback

Kylian Mbappé räumt vor seinem Comeback für Frankreich im Nations League Viertelfinale gegen Kroatien (20. & 23. März) mit einigen Vorwürfen gegen seine Person auf. Im Interview mit ‚Le Parisien‘ äußert sich der Stürmerstar von Real Madrid zu seinem Kapitänsamt, seinen Zielen mit der Nationalelf und zum angeblichen Streit mit Auswahltrainer Didier Deschamps. Letzterer sei medial völlig überhöht worden: „Wir haben gemeinsam Erfolge gefeiert und unsere Beziehung kann nicht wegen zwei, drei Meinungsverschiedenheiten, die zudem überhaupt nicht schwerwiegend sind, kaputtgehen.“ Dass Mbappé im Oktober und November freiwillig auf Länderspiele verzichtet hat, um sich nach seinem Vereinswechsel bei Real besser einzuleben, war beim Nationaltrainer nicht gut angekommen und hatte für große Diskussionen in Frankreich gesorgt.

„Ich habe nicht gespürt, dass die Leute an meiner Verbundenheit mit der französischen Nationalmannschaft gezweifelt haben. Es hat für Gesprächsstoff gesorgt, das stimmt, denn alles sorgt für Gesprächsstoff“, so Mbappé, dessen Eignung als Kapitän in der Folge in Zweifel gezogen wurde. „Ich verstehe nicht, warum das jetzt ein Thema wird, obwohl ich seit acht Jahren in der französischen Nationalmannschaft bin. Ein Kapitän bleibt ein Mensch. Man muss akzeptieren, dass man nicht perfekt ist und dass auch nicht alle unsere Aussagen vor der Presse perfekt sind.“ Der 26-jährige Angreifer wird 2026 voraussichtlich die bereits die dritte Weltmeisterschaft für sein Land bestreiten und möchte weiter alles dem Erfolg unterordnen: „Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, eine weitere Weltmeisterschaft zu gewinnen.“