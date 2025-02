Bayern-Verlängerungen: Ist Musiala der Nächste?

Die gestrige Vertragsverlängerung von Alphonso Davies war wohl die erste in der Geschichte des FC Bayern, die per eigens angefertigtem Rap-Video verkündet wurde. Was sich die Medienabteilung bei Jamal Musiala überlegen wird, ist noch unbekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar soll hingegen sein, dass die Unterschrift des 21-Jährigen die nächste ist, die in der Säbener Straße unter einen neuen Vertrag gesetzt wird. Das berichtet die Münchner ‚Abendzeitung‘. Das Lokalblatt bestätigt noch einmal den Trend der vergangenen Wochen, dass sich Klub und Verein so gut wie einig sind, was eine Verlängerung betrifft.

Aktuell seien die Gespräche in der finalen Phase, in der es rechtliche Details zu prüfen gilt. Sind diese geklärt, wird der Musiala-Deal offiziell verkündet. Laut der ‚Abendzeitung‘ ist damit aber nicht mehr in dieser Woche zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wichtig ist es für den Nationalspieler dem Bericht zufolge derweil, dass er weiterhin mit seinen „Kumpels“ Alphonso Davies und Leroy Sané zusammenspielen kann. Erstgenannter hat wie erwähnt schon verlängert, die Zukunft des Zweitgenannten ist unklar. Ob Musialas Wunsch, mit ihm zusammenzuspielen, ein Argument pro Verlängerung des Sané-Vertrags ist? Die nächsten Monate werden es zeigen.