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Bundesliga

Köln will Behrens

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Hennes Behrens beim 1. FC Heidenheim @Maxppp

Hennes Behrens ruft einen weiteren Interessenten auf den Plan. Neben dem FC Schalke und dem Hamburger SV beschäftigt sich dem ‚kicker‘ zufolge auch der 1. FC Köln mit dem Linksverteidiger, der die abgelaufene Spielzeit leihweise beim 1. FC Heidenheim verbrachte.

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An der Brenz mauserte sich der Defensivmann nach Auskurieren eines Muskelfaserrisses schnell zum Stammspieler. Der Bundesliga-Absteiger würde gerne weiter mit dem 21-Jährigen zusammenarbeiten, kann sich aber vermutlich nicht die von der TSG Hoffenheim aufgerufene Ablöse über fünf Millionen Euro leisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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