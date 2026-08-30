BVB reagiert auf Sancho-Gerüchte

Geschäftsführer Carsten Cramer hat zu den Gerüchten Stellung bezogen, dass Jadon Sancho (26) nach der schweren Kreuzbandverletzung von Neuzugang Giannis Konstantelias (23) ein Thema bei Borussia Dortmund werden könnte. „Es gibt kaum einen Namen, der die Menschen in Dortmund mehr elektrisiert als Jadon – das ist einfach so, das ist in der ganzen Sommerpause der Fall gewesen“, so Cramer bei ‚Sky‘, „Jadon hat sich auch nichts zuschulden kommen lassen, er ist ein tadelloser Junge. Aber wir handhaben das konsequent so, wir kommentieren überhaupt keine Namen.“

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Sollte der BVB nach dem Konstantelias-Schock Jadon Sancho zurückholen? Ja, er hilft dem BVB weiter Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Sancho, der schon zweimal beim BVB unter Vertrag stand, ist nach seinem Abschied von Manchester United ohne Verein. Cramer erklärt: „Ole Book und Lars Ricken machen sich gerade Gedanken, völlig unabhängig von der Verletzung. Wir haben nie ausgeschlossen, dass wir auch noch anderweitig tätig werden. Es kann auch sein, dass auf der Abgabeseite noch etwas passiert, das ist momentan komplett offen.“