AC Mailand zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Virgil van Dijk vom FC Liverpool. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, zählt der 35-jährige Niederländer zu den absoluten Wunschspielern von Milan-Besitzer Gerry Cardinale und Vereinslegende Zlatan Ibrahimovic, der als Berater für die Mailander tätig ist.

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Van Dijk, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, hatte zuletzt das erste Mal einen Verbleib bei den Reds infrage gestellt: „Die Verlängerung? Wenn es dazu kommt, gut, ansonsten gehe ich woanders hin.“ Allerdings gibt es neben den Rossoneri bereits weitere Interessenten, darunter einige türkische und saudische Klubs. Van Dijks vor einigen Jahren geäußerte Bewunderung für das frühere Milan und Spieler wie Alessandro Nesta und Paolo Maldini könnte dabei zu einem Vorteil für Cardinale und Mailand werden.